Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ferhat Arıcan, bireysel sıralamada 8. oldu.



Romanya'nın Cluj kentinde devam eden şampiyonada, bireysel finaller tamamlanırken Ferhat Arıcan, 8. sırada yer aldı. Kadınlarda Demet Mutlu, Göksu Üçtaş Şanlı, Doğa Özgöçmen ve Ekin Morova'nın elendiği şampiyonaya, erkeklerde alet finalleri ile devam edilecek.



Şampiyonanın 3. gününde yarın Ferhat, kulplu beygirde, İbrahim Çolak ise halkada madalya mücadelesi verecek.