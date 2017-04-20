Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Demet Mutlu, Göksu Üçtaş Şanlı, Doğa Özgöçmen ve Ekin Morova elendi.



Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, kadınlar eleme müsabakaları yapıldı.



Bireysel yarışmalarda mücadele eden milli sporcular Demet Mutlu, Göksu Üçtaş Şanlı, Doğa Özgöçmen ve Ekin Morova, şampiyonaya veda etti.



Organizasyon, yarın yapılacak müsabakalarla devam edecek.