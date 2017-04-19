Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Ferhat Arıcan, kulplu beygir ve paralel, İbrahim Çolak da halkada finale yükseldi.
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Ferhat Arıcan, kulplu beygir ve paralel, İbrahim Çolak da halkada finale yükseldi.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk günü, erkekler eleme müsabakalarıyla tamamlandı.
Türk sporculardan Ferhat Arıcan, kulplu beygir ve paralel, İbrahim Çolak da halkada adlarını finale yazdırdı. Ümit Şamiloğlu, İsa Hamaratçılar, Yunus Emre Gündoğdu ve Hamza Şamil Yılmaz ise elendi.
Erkeklerde final yarışmaları, 23 Nisan Pazar günü yapılacak.
Şampiyona, yarın kadınlardaki eleme müsabakalarıyla sürecek. Elemelerde, Türkiye'den Demet Mutlu, Göksu Üçtaş Şanlı, Doğa Özgöçmen ve Ekin Morova mücadele edecek.
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