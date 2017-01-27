Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Engin Ali Artan, erkekler kısa programı 32. sırada tamamlayarak organizasyona veda etti.



Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenen şampiyonada, erkekler kısa program kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Engin Ali Artan, 50,38'lik derecesiyle 36 yarışmacı arasında 32'nci oldu.



Milli sporcu, aldığı dereceyle ilk 24 sporcunun katılabildiği serbest programda yarışma hakkı kazanamadı.



Kısa programda ilk sırayı 104,25'lik derecesiyle İspanyol Javier Fernandez aldı. Rus Maxim Kovtun 94,53'lük puanıyla ikincilik, İsrailli Alexei Bychenko ise 86,68 ile üçüncülük elde etti.



Şampiyonada yarın milli sporcular Alisa Agafonova-Alper Uçar ikilisi, buz dansı kategorisinde serbest programda yarışacak.