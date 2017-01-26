Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Alisa Agafonova-Alper Uçar ikilisi, kısa programı 11'inci sırada tamamlayarak serbest programda yarışma hakkı elde etti.



Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenen şampiyonanın buz dansı kategorisinde Türkiye'yi temsil eden ikili, 62,33'lük derecesiyle 30 çift arasından 11'inci oldu.



Bu sonuçla Agafonova-Uçar ikilisi, ilk 20 çiftin katılabildiği, 28 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek serbest programda yarışma hakkı kazandı.



Kısa programda ilk sırayı 76,65'lik derecesiyle İtalyan Anna Cappellini-Luca Lanotte ikilisi aldı. Rus Ekaterina Bobrova-Dmitri Soloviev çifti, 76,18'lik puanıyla 2'nci, Fransız Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron ikilisi ise 75,48 ile üçüncü oldu.