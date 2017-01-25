Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Birce Atabey, tek kadınlarda kısa programı 32. sırada tamamlayarak elendi.



Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde tek kadınlar kategorisinde Birce Atabey yarıştı.



Birce Atabey, 35,59'luk derecesiyle yarışmayı 32. sırada tamamladı ve ilk 24 sporcunun yer alacağı serbest programda yarışma hakkı elde edemedi.



Kısa programda ilk sırayı 78,92'lik derecesiyle Rus Evgenia Medvedeva elde etti. Medvedeva'yı 74,39'luk puanıyla vatandaşı Anna Pogorilaya takip etti. İtalyan Carolina Kostner ise 72,40'lık derecesiyle 3. sırayı aldı.



Türkiye'yi tek erkeklerde Engin Ali Artan ve buz dansı kategorisinde Alper Uçar-Alisa Agafonova çiftinin de temsil edeceği organizasyon, 29 Ocak Pazar günü sona erecek.