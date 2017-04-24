Avrupa 3.'sü Eczacıbaşı Vitra Yurda Döndü

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü olan Eczacıbaşı VitrA, İstanbul'a döndü.



İtalya'da düzenlenen şampiyonanın ardından öğle saatlerinde yola çıkan Turuncu-Beyazlı ekibi taşıyan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.



2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi bronz madalya mücadelesinde Dinamo Moskova ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, Rus rakibini 3-1 mağlup ederek, turnuvayı üçüncü tamamlamıştı. Turnuva kapsamında, Amerikalı orta oyuncu Rachael Adams turnuvanın en iyi orta oyuncusu seçildi.



Playoff 6 etabında Fenerbahçe'yi eleyerek dörtlü finale çıkan turuncu beyazlılar, yarı finalde, bu sene Avrupa'daki beşinci Türk derbisine ev sahipliği yapan maçta Vakıfbank ile karşı karşıya gelerek, 3-0 mağlup olmuştu.



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 9. dörtlü finalini oynayan Eczacıbaşı VitrA, 1999 yılında Avrupa Kupa Galipleri Şampiyonu, 2015 yılında ise Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olmuştu.