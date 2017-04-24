Avrupa 3.'sü Eczacıbaşı Vitra Yurda Döndü
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü olan Eczacıbaşı VitrA, İstanbul'a döndü.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü olan Eczacıbaşı VitrA, İstanbul'a döndü.
İtalya'da düzenlenen şampiyonanın ardından öğle saatlerinde yola çıkan Turuncu-Beyazlı ekibi taşıyan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.
2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi bronz madalya mücadelesinde Dinamo Moskova ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, Rus rakibini 3-1 mağlup ederek, turnuvayı üçüncü tamamlamıştı. Turnuva kapsamında, Amerikalı orta oyuncu Rachael Adams turnuvanın en iyi orta oyuncusu seçildi.
Playoff 6 etabında Fenerbahçe'yi eleyerek dörtlü finale çıkan turuncu beyazlılar, yarı finalde, bu sene Avrupa'daki beşinci Türk derbisine ev sahipliği yapan maçta Vakıfbank ile karşı karşıya gelerek, 3-0 mağlup olmuştu.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 9. dörtlü finalini oynayan Eczacıbaşı VitrA, 1999 yılında Avrupa Kupa Galipleri Şampiyonu, 2015 yılında ise Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olmuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Oyuncuların havalimanında görüntüleri
Detaylar
HABER - KAMERA: HAKAN TARHAN - İSTANBUL / DHA