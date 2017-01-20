Avrupa 21 Yaş Altı Kadınlar Salon Hokey Şampiyonası, Avusturya'da başladı.



Başkent Viyana'da organize edilen şampiyonanın ilk gününde Türkiye, İtalya ve Rusya ile karşılaştı.



Şampiyonadaki ilk maçında İtalya'ya 4-3 yenilen milliler, ikinci maçında da Rusya'ya 7-4 mağlup oldu.



21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın TSİ 14.10'da Çekya ile karşılaşacak.