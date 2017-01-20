Avrupa 21 Yaş Altı Kadınlar Salon Hokey Şampiyonası, Avusturya'da başladı.
Başkent Viyana'da organize edilen şampiyonanın ilk gününde Türkiye, İtalya ve Rusya ile karşılaştı.
Şampiyonadaki ilk maçında İtalya'ya 4-3 yenilen milliler, ikinci maçında da Rusya'ya 7-4 mağlup oldu.
21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın TSİ 14.10'da Çekya ile karşılaşacak.
Avrupa 21 Yaş Altı Kadınlar Salon Hokey Şampiyonası
Avrupa 21 Yaş Altı Kadınlar Salon Hokey Şampiyonası, Avusturya'da başladı.
Avrupa 21 Yaş Altı Kadınlar Salon Hokey Şampiyonası, Avusturya'da başladı.
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