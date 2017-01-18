21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı, Avrupa Salon Şampiyonası için Avusturya'ya gitti.
Başkent Viyana'da 20-22 Ocak tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye, A Grubu'nda Rusya, İtalya ve Çekya ile mücadele edecek. Şampiyonada B Grubu ise İsviçre, Polonya, Belarus ve Avusturya'dan oluşacak.
Avrupa 21 Yaş Altı Kadınlar Salon Hokey Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kadrosunda yer alan sporcular şunlar:
Elif Küpeli, Cansu Doğan, Fatma Songül Gültekin, Gizem İletmiş, Gamze Nur Özcan, Pınar Yılmaz, Meryem Oymak, Hazime Nur Kızılırmak, Yeter Çelik, Zeliha Kendir, Şeyma Dağdelen ve Tuğçe Şahiner.
Avrupa 21 Yaş Altı Kadınlar Salon Hokey Şampiyonası
21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı, Avrupa Salon Şampiyonası için Avusturya'ya gitti.
21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı, Avrupa Salon Şampiyonası için Avusturya'ya gitti.
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