Avro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, "Avrupa'da içeriden olası siyasi istikrarsızlıkla ilgili ve dışarıdan ABD'deki yeni hükümet ve Brexit'ten kaynaklı siyasi istikrarsızlık riskleri var." dedi.



Dijsselbloem, Brüksel'de düzenlenen ve avro kullanan AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarını bir araya getiren Avro Grubu toplantısı sonunda basına açıklamalarda bulundu.



Avro Grubu ekonomilerinin bu yılki performansı ile ilgili Dijsselbloem, "Bu yıl, Avro Bölgesi'ndeki bütün ülkelerin ekonomik olarak büyüyeceklerini tahmin ediyoruz. Öte yandan, bazı riskler bulunuyor. Avrupa'da içeriden olası siyasi istikrarsızlıkla ilgili ve dışarıdan ABD'deki yeni hükümet ve Brexit'ten kaynaklı siyasi istikrarsızlık riskleri var." diye konuştu.



Avrupa'nın ekonomik krizi geride bıraktığını söyleyen Dijsselbloem, "Bu noktada küresel serbest ticaretin artması ve Avrupa iç piyasasının derinleşmesi yüksek büyüme sağlayabilir. Sadece açık piyasa ekonomisi olmakla istihdam, büyüme ve yaşam standartları yükselebilir." değerlendirmesinde bulundu.



Dijsselbloem, Yunanistan'ın kurtarma programı ile ilgili şunları söyledi:



"Kısa vadeli borç önlemlerini görüştük. Yunanistan ekonomisi beklenenden daha hızlı iyileşiyor. Mali tarafta gelirleri beklenenden iyi. Ülkenin ekonomik performansı yüksek. Kurtarma programının 2'inci değerlendirmesinin hızla tamamlanması hepimizin faydasına olur. Kalan konularda yapıcı görüşmeler devam ediyor. Bu süreci hızlandırmak hepimizin faydasına olur. Hızla Atina'da teknik görüşmelere başlanması gerekir."



Yunanistan'ın kurtarma programına uyumu için istihdam piyasası, vergi sistemi gibi konularda reform yapması gerektiğini savunan Dijsselbloem, "IMF, Yunanistan kurtarma programına katılmak için reformlar konusunda net ve tutarlı. Mali gidişatın ve borçların sürdürülebilir olmasını istiyor. IMF'nin programa katılması pazarlık edilebilecek bir konu değil." değerlendirmesinde bulundu.



Dijsselbloem, Avro Bölgesi ülkelerinde gelecekte yaşanacak bir ekonomik kriz durumunda Avrupa kurumlarının IMF'in rolünü üstlenecek uzmanlığa kavuştuğunu belirtti.



"Serbest ticaret için çalışacağız"



ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ekonomi politikaları ile ilgili Dijsselbloem, "Bu konuyu genel olarak görüştük. Biz korumacı değiliz. Avrupa olarak işçi ve çevre standartlarına saygılı bir biçimde serbest ticaret için çalışacağız. Daha fazla bölgelerle serbest ticaret anlaşmaları yapmalıyız." ifadesini kullandı.



Öte yandan, IMF, Yunanistan kurtarma programına katılmak için ülke borcunun daha sürdürülebilir hale getirilmesini talep ediyor.



Kreditörler, Yunanistan'dan toplam 86 milyar avroluk kurtarma programı çerçevesinde istihdam piyasası reformları yapmasını istiyor. Yunanistan'dan talep edilen iş gücü piyasası reformunda şirketlerin eleman çıkartmalarının daha kolay hale getirilmesi ve işçi sendikalarının haklarının sınırlandırılması gibi tedbirler yer alıyor.



Yunanistan'ın toplam borç yükünün bu yıl 300 milyar avroyu geçmesi ve borçların milli gelirinin yüzde 180'ine ulaşması öngörülüyor. 2010 yılından beri üç kurtarma programı uygulanan Yunanistan, Avro Bölgesi ülkeleri arasında milli gelirine oranla en yüksek borca sahip durumda bulunuyor.