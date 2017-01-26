Avro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, "Ben, avro çökebilir iddiasını ve tahminini yıllardır duyuyorum. Bizim işimiz tahmin veya iddia değil. Bizlerin çalışması ve Avrupa Birliği'ni daha güçlü hale getirmesi gerekiyor." dedi.



Dijsselbloem, Brüksel'de düzenlenen ve avro kullanan AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarını bir araya getiren Avro Grubu toplantısı girişinde açıklamalarda bulundu.



ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi olacağı iddia edilen Theodore (Ted) Roosevelt Malloch'un, "Avro, önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde çökebilir" iddiasıyla ilgili Dijsselbloem, "Ben, avro çökebilir iddiasını ve tahminini yıllardır duyuyorum. Bizim işimiz tahmin veya iddia değil. Bizlerin çalışması ve Avrupa Birliği'ni daha güçlü hale getirmesi gerekiyor." diye konuştu.



Dijsselbloem, Avrupa'nın kendi sorunlarına beraber çalışarak ve üretim yaparak çözüm üretebileceğine dikkati çekti.



Yunanistan Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos'la kurtarma programıyla ilgili devamlı iletişim halinde olduklarını söyleyen Dijsselbloem, "Toplantıda, Yunanistan'daki mevcut durumu değerlendireceğiz. Bizler kurtarma programı sürecini ilerletmenin yollarını arayacağız. Yunanistan kurtarma programının ikinci değerlendirme sürecini tamamlamaya çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için Atina'daki görüşmelere tekrar başlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Dijsselbloem, IMF'nin kurtarma programına katılmak için Yunanistan'ın borcunun daha sürdürülebilir hale getirilmesini talep ettiğini anımsattı.



AB Komisyonunun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici de "avro çökebilir" iddialarıyla ilgili, "Bu, bilgi içeren bir hüküm değil. Avro, ne 18 ayda ne 10 yılda ne 20 yılda çökecek." ifadesini kullandı.



Moscovici, tek para birimi olan avronun birliği sağlayan ana unsurlardan biri olduğunu belirterek AB'yi bölmeye çalışmanın hiç kimsenin faydasına olmadığını söyledi.



Kreditörler, Yunanistan'dan toplamda 86 milyar avroluk kurtarma programı çerçevesinde, istihdam piyasası reformları yapmasını istiyor. Yunanistan'dan talep edilen işgücü piyasası reformunda şirketlerin eleman çıkartmalarının daha kolay hale getirilmesi ve işçi sendikalarının haklarının sınırlandırılması gibi tedbirler yer alıyor.



Yunanistan'ın toplam borç yükünün bu yıl 300 milyar avroyu geçmesi ve borçların milli gelirinin yüzde 180'ine ulaşması öngörülüyor. 2010 yılından beri üç kurtarma programı uygulanan Yunanistan, Avro Bölgesi ülkeleri arasında milli gelirine oranla en yüksek borca sahip durumda bulunuyor.