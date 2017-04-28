Avro Bölgesinde Yıllık Enflasyon 1,9'a Yükseldi

19 üyeli Avro Bölgesinde yıllık enflasyon, nisan ayında yüzde 1,9'a yükseldi.



Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) öncü verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesinde nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 1,9 olarak ölçüldü. Martta 1,5 seviyesinin üzerinde gerçekleşen yıllık enflasyona yönelik piyasa beklentisi ise 1,8 idi.



Avro Bölgesinde nisan ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, yıllık enflasyon en yüksek yüzde 7,5 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi yüzde 1,8'le hizmetler, yüzde 1,5'le gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 0,3 ile de enerji dışı sanayi ürünleri izledi.



Tek Para Birliğinde nisan ayında öncü çekirdek enflasyon ise yüzde 1'lik piyasa beklentisinin üzerinde yıllık yüzde 1,2 arttı.



Mart ayında çekirdek enflasyon yüzde 0,7 düzeyindeydi. Bu arada, nisan ayı enflasyonuna ilişkin detaylı veriler 17 Mayıs'ta açıklanacak.