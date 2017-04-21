Avro Bölgesinde Öncü Bileşik Pmı 6 Yılın Zirvesinde

Avro Bölgesinde nisan ayı öncü bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 56,7 puanla 72 ayın en yüksek seviyesine çıktı.



Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in öncü verilerine göre, Avro Bölgesi bileşik PMI martta 56,4 iken nisanda 56,7 puana yükseldi. Son 6 yılın en yüksek seviyesini gören endeks, 56,4 puanlık piyasa beklentisinin de üstünde gerçekleşti.



Avro Bölgesinde nisan ayı öncü imalat sanayi PMI, mart ayındaki 56,2 puandan 56,8 puana, öncü hizmet sektörü PMI da 56 puandan 56,2 puana yükseldi. Böylece bu ay tüm endeksler son 72 ayın en yüksek seviyesine çıktı.



Almanya'da nisan ayı öncü bileşik PMI 57,1 puandan 56,3 puana, hizmet sektörü PMI 56 puandan 54,7 puana ve imalat sanayi PMI da 58,3'ten 58,2 puana geriledi.



Nisan ayında PMI verilerinin ön dökümü, Avro Bölgesinde büyümenin ivme kazandığına işaret etti.



Ayrıca verilere göre, firmaların artan taleplere ve iyimserliğe paralel olarak, işletme kapasitesini artırmasından dolayı, istihdam oluşturma oranı neredeyse on yılın en yükseğine ulaştı. Bu arada fiyat baskısı son altı yılda görülen en güçlü seviyelerde kaldı.



Şirketlerle gerçekleştirilen ankete dayanan PMI verisi, Avro Bölgesi ekonomisinin durumuna ve büyümesine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul edilirken, endekste 50 puanın üzeri ekonomik genişleme olarak görülüyor.