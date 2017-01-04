Avro Bölgesinde Bileşik Pmı Aralıkta Arttı

Avro Bölgesinde 2016 yılı aralık ayı nihai bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 54,4 puan seviyesinde gerçekleşerek, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 0,4'lük büyümeye işaret etti.



Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in verilerine göre, Avro Bölgesi nihai bileşik PMI aralık ayında 54,4 puana yükselerek, dördüncü çeyrekte yüzde 0,4'lük büyümeye işaret etti.



Piyasalar ve ekonomistlerin yakından izlediği PMI verisi, 15 Aralık'taki öncü bildiride 53,9 puan seviyesinde açıklanmıştı.



Avro Bölgesinde aralık ayı hizmet sektörü PMI da öncü verideki 53,1 puandan 53,7 puana yükseltildi. Almanya'da ise aralık ayı nihai bileşik PMI 54,8 puandan 55,2 puana ve hizmet sektörü PMI 53,8 puandan 54,3 puana revize edildi.



IHS Markit Economics Baş Ekonomisti Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, nihai PMI verilerinin, ön tahminlere kıyasla daha da güçlü bir 2016 yıl sonu sinyali verdiğini, ancak 2017'deki durumun daha çok yıl boyunca görülecek siyasi olaylara bağlı olduğunu vurguladı.



Williamson, verilerin dördüncü çeyrekte Gayri Safi Yurtiçi Hasılada (GSYH) yüzde 0,4'lük bir genişlemeye işaret ettiğini kaydetti.



İmalatçıların ve bazı hizmet sektörü şirketlerinin, mal ihracatını artıran, turizm ve Avro Bölgesi gezisi gibi hizmet ihracına taleplerini teşvik eden zayıf avrodan faydalandığını dile getiren Williamson, ayrıca artan istihdamın ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) teşvikinin de genişlemeyi yönlendirmede rol oynadığına dikkati çekti.



2017 yılındaki risklere de değinen Williamson, şunları kaydetti:



"Siyasi belirsizlik hakim olduğunda iç talebin 2017 boyunca yavaşlamaya devam etmesi ve böylece bir bütün olarak bölge genelinde hayal kırıklığı oluşturacak bir büyüme yılı daha yaşanması olasılığı var. Ancak şu an için şirketler, siyasi endişeleri gideriyor ve 5 yıldan uzun süredir görülen en yüksek seviyelere ulaşan hizmet sektörü şirketleri arasında iyimserlik yaşanıyor."



PMI verisi, Avro Bölgesi ekonomisinin durumuna ve büyümesine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul edilirken endekste 50 puanın üzeri ekonomik genişleme olarak nitelendiriliyor.