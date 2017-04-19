Avro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Geriledi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, şubat ayındaki yüzde 2'den mart ayında yüzde 1,5'e geriledi.



Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) nihai verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mart ayında yıllık enflasyon yüzde 1,5 olarak ölçüldü. Şubat ayındaki yüzde 2 seviyesinden gerileyen yıllık enflasyon, daha önce yayımlanan öncü veriyi teyit etti.



Tek para birliğinde mart ayında nihai çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 0,7 arttı.



Avro Bölgesi'nde mart ayında yıllık enflasyona yukarı yönlü en fazla etki sırasıyla taşıt yakıtları, kalorifer yakıtı ve sebzeden gelirken, telekomünikasyon, paket tatiller ve giyim ise en fazla aşağı yönlü etkiyi yaptı.



- AB'de yıllık enflasyon 17 ülkede azaldı



28 üyeli Avrupa Birliği'nde ise (AB) yıllık enflasyon şubat ayındaki yüzde 2'den martta yüzde 1,6'ya geriledi.



AB'de martta en düşük yıllık enflasyon yüzde 0,4 ile Romanya ve yüzde 0,6 ile de İrlanda ve Hollanda'da kaydedildi. En yüksek yıllık enflasyona sahip ülke ise yüzde 3,3'le Letonya oldu. Letonya'yı yüzde 3,2 ile Litvanya ve yüzde 3'le de Estonya izledi.



Bir önceki ay ile kıyaslandığında AB'de mart ayında yıllık enflasyon 17 ülkede azaldı, 6 ülkede değişmedi ve 5 ülkede de arttı.



Öte yandan, Avro Bölgesi'nde manşet enflasyon gerilerken, gıda, enerji, alkol ve tütün fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da zayıf kalmaya devam etti.



Avrupa Merkez Bankası personeli, Avro Bölgesi'nde bu yıl ortalama yüzde 1,7'lik enflasyon öngörüyor. Bankanın en azından yılsonuna kadar varlık alım önlemlerini sürdürmesi bekleniyor.