Avro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Aralıkta Yükseldi

Avro Bölgesi'nde geçen ay yıllık enflasyon, yüzde 1,1'le piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleşti.



Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı nihai verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde Aralık 2016'da yıllık enflasyon yüzde 1,1 olarak ölçüldü. Piyasa beklentisini karşılayan yıllık enflasyon, daha önce yayımlanan öncü veriyi de teyit etti. Bölgede aralık ayında enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,5 yükseldi.



Tek para birliğinde aralık ayında nihai çekirdek enflasyon da beklentileri ve öncü veriyi karşılayarak yıllık yüzde 0,9 arttı.



Avro Bölgesi'nde aralıkta yıllık enflasyona en fazla yukarı yönlü etki sırasıyla taşıt yakıtları, sebze ve kalorifer yakıtından gelirken, gaz, telekomünikasyon ve kişisel bakım ürünleri en fazla aşağı yönlü etkiyi yaptı.



-AB'de yıllık enflasyon yüzde 1,2'ye yükseldi



28 üyeli Avrupa Birliği'nde (AB) ise yıllık enflasyon kasım ayındaki yüzde 0,6'dan aralıkta yüzde 1,2'ye çıktı.



AB'de aralıkta negatif enflasyon oranları eksi 0,5'le Bulgaristan, eksi 0,2 ile İrlanda ve eksi 0,1'le de Romanya'da kaydedildi. AB'de aralık ayında en yüksek yıllık enflasyona sahip ülkeler yüzde 2,4'le Estonya, yüzde 2,2 ile Belçika ve yüzde 2,1'le de Çek Cumhuriyeti ile Letonya olarak kaydedildi.



Bir önceki ayla kıyaslandığında AB'de aralık ayında yıllık enflasyon bir ülkede azalırken, bir ülkede değişmedi ve 26 ülkede arttı.