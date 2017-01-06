Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Aralıkta Yükseldi

Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi, 2016 yılının aralık ayında 1,2 puan artarak 107,8 puana yükseldi.



Avrupa Komisyonu'nun 2016 yılı aralık ayı "İş ve Tüketici Anketi"nin sonuçlarına göre, Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi, kasım ayında 106,8 puan iken aralık ayında 107,8 puana çıktı. Bu dönemde 1,2 puan artan endeks, 106,8 puan olan piyasa beklentisinin de üstünde gerçekleşti.



Avro Bölgesi'nde sanayi kesimi güven endeksi ise kasım ayında eksi 1,1 iken aralıkta eksi 0,4'lük piyasa beklentisinin üstüne çıkarak 0,1 puan seviyesinde gerçekleşti.



Hizmet sektörü güven endeksi ise bu dönemde 12,1 puandan 12,9 puana yükselerek 12 puanlık piyasa beklentisinin de üzerine çıktı.



Avro Bölgesi'nde aralık tüketici güven endeksi ise önceki aya kıyasla değişmeyerek eksi 5,1 seviyesinde gerçekleşti. Bölgede aralık iş dünyası güven endeksi de 0,42 puandan 0,79'a çıktı. Endekse ilişkin piyasa beklentisi 0,42 seviyesindeydi.



Uzmanlar, para birliğindeki ekonomik güven endeksinin 2011 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığını ve bunun bölgedeki toparlanmanın güçlendiğine dair bir işaret daha verdiğini belirtiyor.