Avro Bölgesi'nde Bileşik Pmı Ocakta Değişmedi

Avro Bölgesi'nde ocak ayı nihai bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık 2016'ya göre değişmeyerek 54,4 puan seviyesinde belirlendi.



Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in nihai verilerine göre, Avro Bölgesi bileşik PMI, ocakta bir önceki aya kıyasla değişmeyerek 54,4 puan oldu. Ocak ayına ilişkin daha önce yayımlanan öncü veri 54,3 puan seviyesindeydi.



Öncü verideki 53,6 puandan 53,7 puana revize edilen Avro Bölgesi ocak ayı nihai hizmet sektörü PMI da aralık ayına kıyasla değişmedi.



Almanya'da ise nihai bileşik PMI, aralık ayındaki 55,2 puandan ocakta 54,8 puana ve hizmet sektörü PMI da 54,3 puandan 53,4 puana geriledi.



"Son veri, ekonominin sağlam bir temel üzerinde 2017'ye başladığını gösteriyor"



IHS Markit Economics Baş Ekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Nihai PMI, iş aktivitesindeki artışın önceki tahminlere kıyasla daha güçlü olduğunu ve Avro Bölgesi ekonomisinin 2011 yılının ortalarından bu yana görülen en yüksek hızda büyüdüğünü gösteriyor." ifadesini kullandı.



Williamson, GSYH'nin çeyrek bazda yüzde 0,4 arttığı anlamına gelen son verinin, ekonominin sağlam bir temel üzerinde 2017'ye başladığını gösterdiğini kaydetti.



Şirketlerle gerçekleştirilen ankete dayanan PMI verisi, Avro Bölgesi ekonomisinin durumuna ve büyümesine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul edilirken, endekste 50 puanın üzeri ekonomik genişleme olarak görülüyor.