Avro Bölgesi, 17,8 Milyar Avro Dış Ticaret Fazlası Verdi

Avro Bölgesi'nde bu yılın şubat ayında önceki yılın şubat ayına kıyasla ihracat yüzde 4 ve ithalat yüzde 5 artarken, bölge 17,8 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.



Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün açıkladığı verilere göre, para birimi olarak avroyu kullanan 19 üyeli Avro Bölgesi'nde, mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat, bu yılın şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artarak 170,3 milyar avroya, ithalat da yüzde 5'lik artışla 152,6 milyar avroya yükseldi.



Para birliğinde dış ticaret fazlası, geçen yılın şubat ayında 18,2 milyar avro iken, bu yılın şubat ayında 17,8 milyar avro seviyesinde kaydedildi. Ayrıca Avro Bölgesi içi ticaret ise bu dönemde yüzde 5 artarak 149,1 milyar avro oldu.



2017 yılı ocak-şubat dönemine bakıldığında, Avro Bölgesi'nde 2016'nın aynı dönemine göre ihracat yüzde 8'lik atışla 333,7 milyar avro milyar avro, ithalat ise yüzde 11 yükselerek 316,4 milyar avroya çıktı. Bu dönemde bölge, 17,3 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.



Bu arada, mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla ele alındığında Avro Bölgesi'nde şubatta 177,9 milyar avroluk ihracat, 158,7 milyar avroluk ithalat yapılırken, dış ticaret fazlası 19,2 milyar avro düzeyinde gerçekleşti.



-AB, şubatta 1,7 milyar avro dış ticaret fazlası verdi



Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan Avrupa Birliği'nde (AB) şubat ayında 2016'nın aynı dönemine kıyasla ihracatın yüzde 7'lik artışla 146,5 milyar avroya ve ithalatın da yüzde 8 artarak 144,8 milyar avroya yükseldiğini ortaya koydu.



AB'de, şubatta 1,7 milyar avro dış ticaret fazlası gerçekleşirken, AB içi ticaret 265,9 milyar avro seviyesinde belirlendi.



Ocak-şubat dönemi ele alındığında, AB'nin ihracatı önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 11 artarak 287,6 milyar avroya, ithalatı da yüzde 13 artarak 302,4 milyar avroya çıktı. Böylece bu dönemde AB, 14,8 milyar avro dış ticaret açığı verdi.