Avrasya Tünelinden Geçişler 2 Saat Uzatıldı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Avrasya Tüneli'nin geçişleri saat 21.00'da 23.00'a kadar uzatıldı.



Etkili olan kar yağışının ardından İstanbul'da akşam trafiği durma noktasına gelmişti. Bunun üzerine alınan karar doğrultusunda Avrasya tünelinin geçişleri 21.00'dan 23.00'a kadar uzatıldı. - İSTANBUL