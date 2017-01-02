Avrasya Tüneli'nin Yeni Geçiş Ücretleri Belli Oldu!

20 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen Avrasya Tüneli'nde otomobiller için 15 lira olan geçiş ücreti 16,60 lira, minibüsler için ise 22,50 lira olan geçiş ücreti 24,90 lira olarak uygulanacak.

20 ARALIK'TA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN AÇILDI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla 20 Aralık 2016'da açılışı yapılan Avrasya Tüp Tüneli'nden bugüne kadar 15 lira olarak uygulanan geçiş ücretleri tekrar belirlendi.

1 ŞUBAT 2018'E KADAR GEÇERLİ OLACAK

Buna göre, yarın saat 07.00 itibarıyla otomobiller için 15 lira olan geçiş ücreti 16,60 lira, minibüsler için 22,50 lira olan geçiş ücreti 24,90 lira olarak uygulanacak. Söz konusu ücretler, 1 Şubat 2018'e kadar geçerli olacak.

ELDE EDİLEN GELİR ŞEHİT AİLELERİNE VE GAZİLERE AKTARILACAK

Açılışından bugüne kadar Avrasya Tüp Tüneli geçişlerinden elde edilen gelir ise daha önce açıklandığı üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için açılan hesaba aktarılacak.