Avrasya Tüneli Ne Zaman Açılacak? Avrasya Tüneli Ücreti Ne Kadar Olacak?

Avrasya Tüneli ne zaman açılacak ve Avrasya Tüneli ücreti ne kadar olacak sorularının cevapları haberimizde. İstanbul trafiğinin yeni kurtarıcısı 'Avrasya Tüneli' projesi, beş gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım tarafından hizmete sokulacak. 21 Aralık itibarıyla trafiğin akmaya başlayacağı tarihi projede, ilk 11 gün boyunca geçişler 'özel ücret'le yapılacak. Rüya projelerden Avrasya Tüneli'nin açılmasına 5 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılacağı törenle 20 Aralık'ta hizmete sokulacak Tünel, mega kentin trafiğini bir nebze rahatlatacak. Başbakan Yıldırım ise, tünelin hizmete gireceği 20 Aralık tarihinde çifte mutluluk yaşayacak. O gün Yıldırım'ın aynı zamanda doğum günü. Başbakan, hem yapımında büyük emeğinin bulunduğu tünelin açılması hem de doğum günü dolayısıyla tebrikleri kabul edecek.

5.4 KM'Sİ DENİZ ALTINDAN

Avrasya Tüneli'nden arabayla ilk geçişi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, bu kez açılışı beş gün sonra gerçekleştirecek. İstanbul'da araç trafiğinin yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet verecek olan Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. Projenin 5,4 km'lik kısmı deniz tabanı altına özel bir teknolojiyle inşa edilen iki katlı tünelden ve diğer metotlarla inşa edilen bağlantı tünellerinden oluşuyor.

SÜRE 15 DAKİKAYA İNECEK

İstanbul'da trafiğin çok yoğun olduğu bu güzergahta yolculuk süresi 100 dakikadan 15 dakikaya kadar inecek. Çevre ve gürültü kirliliğinin azalmasına da katkı sağlayacak Avrasya Tüneli'nde hız sınırı 70 km olacak. Başlangıçta 120 bin ile 130 bin aracın geçişi bekleniyor. 7.5 moment büyüklüğünde bir depreme göre yapılan tünelin, iki gidiş ve iki geliş yolunda hem HGS hem OGS ile geçiş yapılabilecek.

11 GÜN ÖZEL ÜCRETLE

21 Aralık'tan itibaren trafiğin akmaya başlayacağı Avrasya Tüneli'nde 11 gün boyunca geçişler 'özel ücret'le yapılacak. 31 Aralık'a kadar belirlenecek ücretle yapılacak geçişler sayesinde toplanacak para, sosyal sorumluluk projesine aktarılacak.

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN DOĞUM GÜNÜ

Başbakan Yıldırım da, 20 Aralık'ta bir yandan emeği olan projenin açılışı, diğer yandan da doğum günü dolayısıyla çifte mutluluk yaşamış olacak. Yıldırım, 20 Aralık 1955'te dünyaya geldi.

İSİM ANKETİ İPTAL OLDU

Bu arada Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Avrasya projesine isim bulmak için online anket hazırlanmıştı. Bakan Ahmet Arslan, geçtiğimiz günlerde o anketin iptal edildiğini açıklamıştı. Bakan Arslan, tünelin adının 'Avrasya' olacağını söylemişti.







