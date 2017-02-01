Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA



Avrasya Tüneli'nden 24 saat geçişler başladı. Hizmete girdiği tarihten itibaren akşam saat 21.00'a kadar geçiş yapılan Avrasya Tüneli'nde bugünden itibaren 24 saat geçiş başladı. Girişine "Avrasya Tüneli 7/24 kesintisiz hizmetinizdedir" yazısı konulan tünelden geçen vatandaşlar 24 saat geçiş hizmetinden memnun olduklarını söylediler.