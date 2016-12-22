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Avrasya Tüneli'nde Durup Selfie Çekenlere Ceza Kesilecek!
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Avrasya Tüneli'nde Durup Selfie Çekenlere Ceza Kesilecek!

Avrasya Tüneli'nden geçen vatandaşların, araçlarını durdurarak özçekim (selfie) yapmaması konusunda uyarı anonsları yapıldı.

Avrasya Tüneli'nde Durup Selfie Çekenlere Ceza Kesilecek!

Avrasya Tüneli'nde özçekim yapmak isteyen vatandaşlara anonslar yapılarak tünelde durmamaları için uyarılar yapılıyor.

ÖZÇEKİM (SELFİE) ÇEKEN VATANDAŞLAR UYARILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen ve bu sabah itibariyle vatandaşların hizmetine açılan Avrasya Tüneli'nde özçekim çekmek isteyen vatandaşlara anonslar yapılarak uyarılar yapılıyor.

DURAN ARAÇLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tünelde birçok kişinin durarak özçekim yapması üzerine tünelde vatandaşlara durmamaları için anonslar yapılmaya başlandı. Yapılan anonslarda duran araçlara emniyet güçleri tarafından cezai işlem uygulanacağı aktarıldı.

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