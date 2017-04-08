Avrasya Tüneli Kapatılınca İstanbul Trafiği Felç Oldu

Evet Platformu tarafında İstanbul Yenikapı'da düzenlenen ve 1 milyondan fazla İstanbullunun katıldığı miting, coşkulu anlara sahne oldu. İstanbul'un dört bir köşesinden ve yakın illerden gelen vatandaşlar, 8 gün kalan referandum öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın son büyük İstanbul konuşmasını canlı dinledi.

VATANDAŞLAR MEYDANDAN AYRILDI

Mitingin sona ermesiyle birlikte, şehrin faklı yerlerinden gelenler buradan ayrıldı. Özellikle Marmaray ve metro istasyonunun olduğu Yenikapı'da yoğunluk yaşandı. Evlerine gitmek için buraya gelenleri, görevliler anonslar yaparak yönlendirdi.

15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ KİLİT

Avrasya Tüneli'nin kapatılması nedeniyle, miting sonrası Avrupa yakasında araçlarıyla geçmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Türm trafiğin köprülere yönlendirilmesi nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tam anlamıyla kilitlendi. Köprü trafiği Okmeydanı'na kadar uzandı.

PEK ÇOK YOL TRAFİĞE KAPANDI

Miting için geniş güvenlik önlemleri de alınmış, bazı yollar trafiğe kapatılmışt. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Sahil Kennedy Caddesi Taşhanlar Varyant ile Kumkapı Audi önü (Sirkeci istikameti), Namık Kemal Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, 10. Yıl Caddesi'nden sahil güneye dönüşler, 10. Yıl Caddesi Belgradkapı ile Sahil Kenedy Caddesi arası, Atatürk Bulvarı Pertevniyal Lisesinden Yenikapı istikameti, Org. Nafiz Gürman Caddesi'nden sahile katılım, Avrasya Tüneli iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak." denildi.