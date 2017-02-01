Avrasya Tüneli İstanbul'un Yeni "Çekim" Merkezi

Klibin bir kısmını Avrasya Tüneli'nin en derin noktası olan 106 metrede çeken Ceceli, çalışmaya ilişkin bazı fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

20 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Avrasya Tüneli, İstanbul kent içi ulaşımı ve günlük hayatın da çekim merkezi haline gelmeye başladı. Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, irem Derici ile birlikte düet yaptığı "Kıymetlim" adlı yeni şarkısı için hazırladığı klibinin bir kısmını çekmek için Avrasya Tüneli'ni seçti. Kalabalık bir çekim ekibiyle Avrasya Tüneli'ne gelen Mustafa Ceceli, alınan güvenlik önlemleri sayesinde ulaşımı aksatmadan video klip çekimlerini gerçekleştirdi. Ceceli klibin bazı sahnelerini Avrasya Tüneli'nde Boğaz'ın 106 metre altında en derin nokta olan alanda çekmeyi tercih etti.

Boğaz'ın 106 metre altında çekim yapmak muhteşem

Ceceli, ardından, arkadaşlarıyla ve Avrasya Tüneli Yönetim Ekibi ile beraber tünelde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ceceli, tünelde emeği geçen herkese teşekkür etti. Ayrıca, "Avrasya Tüneli'nde Boğazın 106 metre altında çekim yapmak muhteşem bir deneyimdi. 7/24 hizmet bu sabah başlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." notunu paylaştı.

Sadece 5 dakikada kıtalar arası yolculuk

Trafik yoğunluğu fazla olan Asya yakasındaki D100 Karayolu ve Avrupa yakasındaki Kennedy Caddesi arasında hizmet veren Avrasya Tüneli, bu güzergahtaki yolculuk sürelerini minimuma indirdi. Bağlantı yollarının iyileştirilmesi ile akıcı hale getirilen güzergâh sayesinde tüneli kullananlar kıtalararası yolculuğu yaklaşık 5 dakikada tamamlıyor. Avrasya Tüneli, 24 saat hizmet vermeye başlamasıyla birlikte her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.