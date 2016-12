Avrasya Tüneli Geçiş Ücreti Ne Kadar? Avrasya Tüneli Araç Trafiğine Açıldı

Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar sorusunun cevabı haberimizde. Avrasya Tüneli nereden nereyi bağlıyor merak ediliyor. Avrasya Tüneli ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Avrupa ve Asya kıtalarını denizin altından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli saat 07.00 itibariyle araç trafiğine açıldı. Asya ve Avrupa'yı deniz tabanından karayoluyla birleştiren tarihi proje Avrasya Tüneli, sabah 07.00'dan itibaren araç trafiğine açıldı. Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından karayolu ile ilk defa bağlayacak olan Avrasya Tüneli Projesi'nin (İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi) açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanından çok sayıda ismin katılımıyla Salı günü gerçekleşti.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar sorusunun cevabı merak ediliyor. Asya ve Avrupa yakalarını, deniz tabanının altından geçen bir karayolu tüneli ile birbirine bağlayacak olan Avrasya Tüneli Projesi açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada, Avrasya tünelinden geçişlerin yılbaşına kadar 15 TL olacağını ve toplanan gelirin Aile ve Sosyal politikalar bünyesinde, şehitlerin aileleri için açılan hesaba aktarılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya ve Avrupa yakalarını, deniz tabanının altından geçen bir karayolu tüneli ile birbirine bağlayacak olan Avrasya Tüneli Projesi açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada, Avrasya tünelinden geçişlerin yılbaşına kadar 15 TL olacağını ve toplanan gelirin Aile ve Sosyal politikalar bünyesinde, şehitlerin aileleri için açılan hesaba aktarılacağını bildirdi.

AVRASYA TÜNELİ'NİN HİZMETE GİRİŞİ ERTELENDİ

Tören kapsamında yapılan konuşmalarda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli'nin Çarşamba günü öğleden sonra hizmet vermeye başlayacağını söylemişti. Ancak, tören için kurulan ekipmanların sökülmesinin planlanandan uzun sürmesi nedeniyle Avrasya Tüneli'nin trafiğe açılışı bugüne ertelendi. İki kıtayı deniz altından karayolu ile birbirine bağlayan tünel bugün saat 07.00 itibariyle vatandaşların kullanımına açıldı.

AVRASYA TÜNELİ NEREDEN NEREYE OLACAK?

Deniz altındaki tünel inşaatının 22 Ağustos 2016 tarihinde tamamlanmasının ardından, karada devam eden bağlantı yolları çalışmaların da sona gelindi. Göztepe-Kazlıçeşme arasında hizmet verecek projenin toplam uzunluğu 14,5 km iken bunun 5.4 kilometrelik bölümü deniz tabanı altında inşa edildi. Proje otomobillerin ve minibüslerin geçeceği 2'şer şeritli ve iki katlı tünelden oluşuyor. Tünelin en derin bölümü deniz seviyesinden 106 metre aşağıda bulunuyor.

60 BİN METREKARE DENİZ DOLGUSU YAPILDI

Dev projede bağlantı yolları ve buralarda yapılacak araç ve yayalar için yapılan alt ve üst geçiş çalışmalarında sona gelindi. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada bölgeye 60 bin metrekare deniz dolgusu, 15 bin metre yaya yolu, uluslararası standartlarda bisiklet yolu, 320 bin metrekare yeşil alan, yürüyüş yolları, yapıldığı belirtildi. Aynı açıklamada yeni yolların asfaltlanması için 70 bin ton asfalt döküldüğü ayrıca 350 adet aydınlatma direği dikildiği açıklandı.

AVRASYA TÜNELİNİNDE GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE

Tünelde operasyon merkezi 24 saat boyunca tünelin güvenli çalışması, trafiğin kesintiye uğramadan akması için çalışacak. Her 600 metrede bir konumlanan emniyet şeritleri, alt ve üst katlar arasında geçişi sağlayan ve tünel boyunca uzanan acil tahliye sistemi ile güvenli bekleme alanları, anlık bilgi akışı için genel anons sistemi bulunacak. Ayrıca tünelde her noktasından erişilebilen haberleşme ve ihbar sistemi, tünelin her noktasının 7x24 izlendiği kapalı devre televizyon sistemi ve olay algılama sistemleri, yangına dayanıklı yüzey kaplaması, tünelin her noktasından rahatça erişilen özel yangın söndürme sistemleri bulunuyor. Tünel fay hatlarına yakınlığı nedeniyle richter ölçeğine göre 9 büyüklüğünde bir depreme dayanacak güçte yapıldı.

ANADOLU YAKASINDAKİ OTELLERE AVRASYA TÜNELİ PİYANGOSU

Avrasya Tüneli belki de en çok Anadolu yakasındaki otelleri memnun etti. Tünel sayesinde doluluk oranlarının artacağı belirtiliyor. İstanbul'un iki yakası beşinci kez 'Avrasya Tüneli' ile bir araya geldi. Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinden biri olan 'Avrasya Tüneli' bu sabah 07.00'den itibaren hizmete açıldı. 1.2 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen tünel ile İstanbul'un en yoğun trafiğinin yaşandığı bölgelerden biri olan Göztepe-Kazlıçeşme arası 15 dakikaya indi. Proje ile trafiğin büyük oranda rahatlaması beklenirken, 1 yılda 160 milyon liralık yakıt tasarrufuna katkıda bulunacağı ifade edildi.

Genellikle iş ağırlıklı seyahat edenleri ağırlayan Anadolu yakası otelleri, artık İstanbul'a gezmeye gelen turistleri de daha fazla ağırlayabileceklerini dile getiriyor. Avrasya Tüneli ile artık tarihi yarımada ve Taksim gibi turistik bölgelere yarım saat gibi bir sürede Anadolu yakasından ulaşılabileceğini söyleyen Anadolu yakasındaki otel yöneticileri, projenin tam anlamıyla devreye girmesiyle birlikte İstanbul Anadolu yakasındaki otellerin doluluk oranında ciddi bir artış olabileceğini söyledi.

SIRADA FİNANS MERKEZİ DE VAR

Anadolu yakasının birkaç yılda daha fazla önem kazanacağına dikkat çeken otel yöneticileri şu ifadeleri kullandı: "Anadolu yakası Avrasya projesini dört gözle bekliyordu. Sonunda tamamlandı. Şimdi sırada Ataşehir'de yapımı devam eden 'İstanbul Uluslararası Finans Merkezi' inşaatı var. Burası da tamamlandığında bölgeye olan talep bir hayli artacak. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçak sayısı da her geçen gün artıyor. Ulaşım konusundaki sıkıntıların da çözülmesiyle birlikte Anadolu yakasına yapılan otel yatırımları artacaktır."

"ANADOLU YAKASI YABANCILARIN GÖZÜNDE ÇOK DAHA GÜVENLİ"

Taksim ve Sultanahmet'teki otellerin doluluklarının güvenlik sebebiyle bir hayli düştüğüne dikkat çeken Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel Genel Müdürü Mustafa Alparslan, "Anadolu yakası yabancıların gözünde çok daha güvenli olarak görülüyor. Biz doluluklarda çok dramatik düşüşler yaşamadık. Avrupa yakasında kapatmak zorunda kalan oteller oldu. Otelimizin müşterilerinin yüzde 65 yabancı. Daha sakin bir ortam olduğu için bizi tercih ediyorlar. Bağdat Caddesi gibi de bir yer var. Tüm bunların yanına şimdi de Avrasya Tüneli eklendi. Artık Atatürk Havalimanı'ndan çıkan yarım saat içinde Anadolu yakasına ulaşabilecek. Atatürk Havalimanı taşındıktan sonra da yeni yollar sayesinde rahatlıkla bölgemize ulaşılabilecek. Şimdiden pazarlama faaliyetlerimizde ve yurtdışında Avrasya Tüneli'ni anlatmaya başladık. Artık Anadolu yakasında kalıp karşıya gezmeye gidecekler" ifadelerini kullandı.

YILDIZLI OTEL SAYISI 20'YE ULAŞTI

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) verilerine göre, İstanbul'da 74'ü Avrupa, 20'si Anadolu yakasında olmak üzere toplam 94 adet 5 yıldızlı otel bulunuyor. Anadolu yakasında 4 yıldızlı otel sayısı 12'ye ulaşırken, 3 yıldızlı ise 16 otel bulunuyor. İstanbul'da 5 yıldızlı oteller ağırlıkta olarak Şişli ve Beşiktaş'ta yoğunlaşıyor. 4 yıldızlı otel yoğunluğu Fatih ve Beyoğlu'nda, 3 yıldızlı oteller ise Tarihi Yarımada'da yoğunlaşıyor. Tünelin devreye girmesiyle Anadolu yakasındaki 4 ve 3 yıldızlı otellerin de olumlu etkileneceği belirtiliyor. 56 otelle en fazla 3 yıldızlı otel ise Fatih'de bulunuyor. Fatih'i 15 otel ile Beyoğlu takip ederken, bunların arkasından 12 otelle Şişli geliyor.

EVLER DE ETKİLENDİ! KİRALARDA YÜZDE 40'LIK ARTIŞ

Avrasya'nın diğer bir etkisi de konut fiyatlarında oldu. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, "Avrasya Tüneli projesinden etkilenen bölgeler Asya yakasında D-100 karayolunun Göztepe-Harem arasında kalan kısmının etrafında konumlu, Üsküdar'a bağlı Acıbadem, Koşuyolu ve Ünalan ile Kadıköy'e bağlı Hasanpaşa ve Merdivenköy mahalleleri, Avrupa yakasında ise Fatih ilçesine bağlı Cankurtaran, Yenikapı ve Yedikule mahalleleri ile Zeytinburnu ilçesinin sahil kesimi" dedi. Son bir yıllık dönemde, projenin tamamlanmasına az bir süre kalmasının da etkisiyle, proje güzergahındaki bölgelerde yer alan konut fiyatlarında ve kira değerlerinde yüzde 40'lara varan oranlarda artış yaşandığını dile getiren Maya, ortalama artışın ise yüzde 30 civarında olduğunu kaydetti.

GECELEME SAYILARI ARTACAK

Avrasya Tüneli'nin, İstanbul'un merkezi sayılan Taksim'e ve seyahat amaçlı gelen turistlerin odak noktası olan Tarihi Yarımada'ya Anadolu yakasından ulaşımı yaklaşık 30 dakikalara indirdiğine dikkat çeken Hilton İstanbul Kozyatağı Genel Müdür Vekili Burak Ektiren, bu sayede Anadolu yakasındaki otellerde geceleme sayısını artacağını ifade etti. Burak Ektiren şunları söyledi: "Atatürk Havalimanı ile aramızdaki mesafenin de bu tünelle önemli ölçüde yakınlaştığını düşündüğümüzde bu havalimanına inen yolcular, konaklama tercihlerinde Avrupa yakası ile birlikte Anadolu yakasını da değerlendirecektir. Hilton İstanbul Kozyatağı'nın Göztepe girişine 5 dakika mesafede olması sebebiyle, Anadolu yakasındaki en avantajlı konuma sahip olduğunu da söyleyebilirim."

MİSAFİR PROFİLİ GENİŞLEYECEK

Tünelin Anadolu yakası otelleri için çok değerli bir hizmet olduğuna değinen Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Genel Müdürü Soner Metin, tünel ile Ataşehir'de bulunan otel misafirlerinin iki havaalanına da kısa zamanda ulaşabileceğini söyledi. Artık Atatürk Havalimanı'ndan gelen yolcuların da İstanbul ve köprü trafiğine takılmadan rahatlıkla Anadolu yakasına geçiş yapabileceğini kaydeden Metin, "İş odaklı bir bölgedeyiz, otelimizin misafir profilini ağırlıkla iş için seyahat eden işadamları oluşturuyor. Ancak Avrasya tüneli otelimizin misafir profilini genişletecek, yalnızca iş amaçlı değil seyahat amaçlı İstanbul'a gelen yerli ve yabancı konuklarımızın sayısını ve doluluklarımızı da artıracaktır. Asya ile Avrupa arasında oluşan bu hızlı ve doğrudan ulaşım kolaylığı bizi ve tüm Anadolu yakası otellerini olumlu yönde etkileyecektir" dedi.