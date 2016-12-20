Avrasya Tüneli bugün açılıyor. Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar? Avrasya Tüneli bugün açılıyor. İstanbul Boğazı'nı yer altından geçecek olan Avrasya Tüneli'nin saat 14.00'teki açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da yer alacak. İstanbul'da araç trafiğinin yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet verecek olan Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. Projenin 5,4 km'lik kısmı deniz tabanı altına özel bir teknolojiyle inşa edilen iki katlı tünelden ve diğer metotlarla inşa edilen bağlantı tünellerinden oluşuyor. Tünelin en derin bölümü deniz seviyesinden 106 metre aşağıda bulunuyor.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE OLACAK?

Tünelin geçiş ücretinde dolar kuru baz alınacak. Tünel geçiş ücreti otomobiller için 4 dolar + KDV, minibüsler için 6 dolar + KDV karşılığı Türk Lirası seviyesinde olacak. Her iki yönde de ödeme yapılacak.

Ulaştırma Bakanı Arslan, geçiş ücretiyle ilgili şunları söylemişti: "Bütün büyük projelerimizde olduğu gibi uluslararası projeler olması nedeniyle, uluslararası yüklenicilere de açık olması ve uluslararası finans kuruluşlarının da finanse etmesi adına yola çıkıldığı için sözleşmesinde dolar olarak belirtilmiş olmakla birlikte biz her sene yıl başındaki kuru esas alarak, Türk lirasına çeviriyoruz ve bir yıl boyunca ücret TL olarak uygulanıyor. Türkiye'de herhangi bir projede insanımızdan dolar,avro toplamak gibi hiçbir şekilde uygulamamız olmadı, olamaz da zaten. Dolayısıyla ocak başı itibarıyla TL olarak ücret belirlenecek ve belirlenen ücret bir yıl boyunca geçerli olacak. Yılın sonunda tekrar eskale edeceğiz, değerlemeyle yeniden ücret belirlemiş olacağız. Dolayısıyla dolarla geçiş, euroyla geçiş diye bir şey söz konusu değil."

AZAMİ HIZ 70 KM OLACAK

Güzergahta yolculuk süresi 100 dakikadan 15 dakikaya kadar inecek. Avrasya Tüneli'nde hız sınırı 70 km olacak.

HGS VE OGS İLE GEÇİLEBİLECEK

Başlangıçta 120 bin ile 130 bin aracın geçişi bekleniyor. Tünelin, iki gidiş ve iki geliş yolunda hem HGS hem OGS ile geçiş yapılabilecek. Ayrıca bir nakit gişesi bulunmayacak, araçtaki yolcular için ayrıca ödeme yapılmayacak.

İSMİ BELLİ Mİ?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Avrasya projesine isim bulmak için online anket yapmıştı. Ancak Bakan Arslan, anketin iptal edildiğini ve tünelin adının "Avrasya Tüneli" olacağını söylemişti.

ARAÇ GEÇİŞLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

21 Aralık sabahı saat 07.00'de araç kabulüne başlanması öngürülüyor. Aynı gün araç geçişleri saat 21.00'e kadar devam edecek.

24 SAAT AÇIK OLACAK MI?

Tünel 20 Aralık'ta açtıktan sonra 30 Ocak'a kadar 24 saat değil, belli bir süre çalışacak. 14 saatle başlayacak uygulama ile en geç 30 Ocak'ta 24 saat çalışma sistemine geçilecek.

60 BİN METREKARE DENİZ DOLGUSU

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada bölgeye 60 bin metrekare deniz dolgusu, 15 bin metre yaya yolu, uluslararası standartlarda bisiklet yolu, 320 bin metrekare yeşil alan, yürüyüş yolları, yapıldığı belirtildi. Aynı açıklamada yeni yolların asfaltlanması için 70 bin ton asfalt döküldüğü ayrıca 350 adet aydınlatma direği dikildiği açıklandı.

Tünelden arabayla ilk geçişi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan yapmıştı. Avrasya Tünelinde her noktanın 7 gün 24 saat izlendiği kapalı devre kamera sistemi, olay algılama sistemleri, haberleşme ve ihbar sistemleri yer alacak. Yüksek teknoloji altyapısıyla tünel içinde hız kontrolü sağlanacak.

















