Avrasya Sirki Büyüledi

Manisa'nın Soma ilçesinde gösteri düzenleyen Avrasya Sirki, Somalılardan büyük ilgi gördü.



Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile tüm Türkiye'de gösterilerini sürdüren Avrasya Sirki, Manisa'nın Soma ilçesinde Muzaffer Ecemiş Spor Salonu bahçesinde kurulan çadırda Somalılara 2 gün boyunca seyir zevki yaşattı. Yoğun ilgi gösterilen sirkte Avrasya Sirki bünyesinde gösterilerini sürdüren geleneksel Türk ip canbazlığı sanatının yaşayan efsanevi ismi Dr. Özdemir Turan 51 yıllık sanat yaşamı süresince kendisine yön veren ustalarının gösterilerinden seçkiler sunarak onların hünerlerini ip üstünde canlı bir performans olarak seyircileri ile paylaştı. Öte yandan sihirbaz ve ateş gösterileri ile hayran bırakan Avrasya Sirki'ne Somalılar oldukça yoğun bir ilgi gösterdi. - MANİSA