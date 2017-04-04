Avrasya Ekonomi Zirvesi Gala Yemeği

Marmara Grubu Vakfı tarafından 4-6 Nisan'da gerçekleştirilecek Avrasya Ekonomi Zirvesi için "gala yemeği" daveti verildi.



Yeşilköy'deki WOW Hotel'de düzenlenen gala yemeğine İstanbul Valisi Vasip Şahin, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) yöneticilerinin yanı sıra çeşitli ülkelerden iş insanları ve akademisyenler katıldı.



Zirve öncesinde İHKİB desteğiyle düzenlenen bir giysi defilesi yapıldı. Defilenin ardından düzenlenen yemekte bir konuşma yapan Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, zirveyi her yıl düzenli olarak organize etmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.



Yemekte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası bir konser verdi.