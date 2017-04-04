Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Avrasya Ekonomi Zirvesi Gala Yemeği
Ara
BİST 88.613 %-0,06
DOLAR 3,6607 %0,43
EURO 3,9011 %0,32
PARİTE 1,0654 %-0,16
ALTIN 147,86 %0,67
FAİZ 11,33 %-0,26
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Avrasya Ekonomi Zirvesi Gala Yemeği

Marmara Grubu Vakfı tarafından 4-6 Nisan'da gerçekleştirilecek Avrasya Ekonomi Zirvesi için "gala yemeği" daveti verildi.

Avrasya Ekonomi Zirvesi Gala Yemeği

Marmara Grubu Vakfı tarafından 4-6 Nisan'da gerçekleştirilecek Avrasya Ekonomi Zirvesi için "gala yemeği" daveti verildi.

Yeşilköy'deki WOW Hotel'de düzenlenen gala yemeğine İstanbul Valisi Vasip Şahin, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) yöneticilerinin yanı sıra çeşitli ülkelerden iş insanları ve akademisyenler katıldı.

Zirve öncesinde İHKİB desteğiyle düzenlenen bir giysi defilesi yapıldı. Defilenin ardından düzenlenen yemekte bir konuşma yapan Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, zirveyi her yıl düzenli olarak organize etmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yemekte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası bir konser verdi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bülent Kerimoğlu, Vasip Şahin, Wow Hotel, Bakırköy, Yeşilköy, Istanbul, İstanbul, Marmara, İhracat