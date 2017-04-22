Avrasya Dünya Miras Şehirleri' Konferansı Safranbolu'da Yapıldı

KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi"nde, 'Miras, Çocuklar ve Turizm' temasıyla 8'inci Uluslararası Avrasya Dünya Miras Şehirleri konferansı gerçekleştirildi.



Konferansa katılan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Safranbolu'da ve Türkiye'de korumacılık, kültürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunun giderek daha fazla önem kazandığını söyledi. Ceylan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 3 ay önce 'Şehircilik Şurası'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Artık giderek bütün şehirlerde, belediye başkanlıklarında kültürel değerlerimize sahip çıkma, onları koruma, kollama, restorasyonlarını gerçekleştirme ve gelecek kuşaklara aktarma konusunda çok önemli bir bilinç oluştu. Yöresel tarihi mirasa ve kültüre sahip olan, kültürel değerleri içinde barındıran, geçmişten gelen değerleri koruyan bir mimari anlayışla şehirleri inşa etmek üzerine kimlikli ve kişilikli şehirleri inşa etme projemiz söz konusudur. O anlamda ülkemizde bu olguyu gerçekleştirmek üzere elimizden gelen desteği, gayreti göstermekteyiz" dedi.



Dünya Miras Şehirleri Organizasyonu Genel Sekreteri Denis Ricard ise Dünya Miras Şehirleri Organizasyonu'nun küresel örgüt haline geldiğini, 8 bölgesel sekretaryası ve 300 üye şehri bulunduğunu söyledi. Ricard, "Turizm elbette çok olumlu bir şey ve tek bir belediye başkanı yoktur ki, şehrine gelen turist sayısını azaltsın. Turizm 'para' demektir ama maalesef bazen turizm mirası yok edebilir. Bir şehir dünya mirası olarak anıldığında, kültür şehri olduğu için bu listeye giriyor ve çok turist geliyor. Ne kadar çok turist gelirse o kadar büyük bir tehlike var aslında. Turist geldi mi restoranlar da geliyor ve yerel kültür ile alakası olmuyor. Turist sayısını azaltmak isteyecek bir belediye başkanı yoktur ama bunu kanalize etmeliyiz. Belirli bir perspektiften bakıp bütün açılımları ile düşünmeliyiz, 'olumlu ve olumsuz mu?' diye karar vermeliyiz" diye konuştu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkanı Mustafa Yaşar Güneş de UNESCO Dünya Miras Listesi'nde Türkiye'den çok sayıda varlık bulunduğunu, bu mirasın en iyi şekilde korunması, gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yoğun çalışma yürüttüklerini, dünya mirasının korunması açısından çok ciddi eğitim faaliyetleri yaptıklarını belirtti.



Konuşmaların ardından Tataristan'ın Bolgar şehri Belediye Başkanı Kamil Nugaev ile Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Bolgar ve Safranbolu'nun kardeş şehir protokolünü imzaladı. İmza töreninin ardından ise Ceylan, Ricard, Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak ve diğer katılımcılar açılan resim sergilerini gezdi.



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