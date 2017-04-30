Pozitif Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Avrasya Boat Show 2017 12.Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Ataköy Marina isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tekne Aksesuarları ve Yapım Malzemeleri, Sürat ve Gezi Tekneleri, Motor Yat ve Güç Ekipmanları, Tekne ve Yatlar, Marinalar ve Su Sporları için Donanımlar ve Aksesuarlar şeklindedir.



Düzenleyici: Pozitif Fuarcılık A.Ş.



Konusu: Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları



Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Ataköy Marina



Mekan Adresi : Ataköy 1. Kısım Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi, No: 16



Başlangıç Saati : 02.05.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 07.05.2017 18: 00: 00



Kategori : Avrasya Boat Show 2017 12.Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır