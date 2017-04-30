Avrasya Boat Show 2017 12.deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları

Pozitif Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Avrasya Boat Show 2017 12.Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Ataköy Marina isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

Avrasya Boat Show 2017 12.deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları

Pozitif Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Avrasya Boat Show 2017 12.Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Ataköy Marina isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tekne Aksesuarları ve Yapım Malzemeleri, Sürat ve Gezi Tekneleri, Motor Yat ve Güç Ekipmanları, Tekne ve Yatlar, Marinalar ve Su Sporları için Donanımlar ve Aksesuarlar şeklindedir.

Düzenleyici: Pozitif Fuarcılık A.Ş.

Konusu: Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları

Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bakırköy

Mekan : Ataköy Marina

Mekan Adresi : Ataköy 1. Kısım Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi, No: 16

Başlangıç Saati : 02.05.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 07.05.2017 18: 00: 00

Kategori : Avrasya Boat Show 2017 12.Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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