Avm Ziyaretçilerinden Şehit Ailelerine Anlamlı Destek

Alışveriş merkezi ziyaretçileri kendi elleriyle yaptıkları birçok ürünü Hobi Atölyesi kermesinde satışa sunarak elde edilecek geliri de şehit ailelerine bağışlayacak.



Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi olarak üç yılı aşkın süredir her perşembe ve cuma günü yapılan Hobi Atölyesi etkinliğine katılarak birbirinden şık dekoratif objeler tasarlayan AVM ziyaretçileri, kendi elleriyle yaptıkları birçok ürünü Yeşilyurt Alışveriş Merkezinde açılacak olan Hobi Atölyesi kermesinde satışa sunarak elde edilecek geliri de şehit ailelerine bağışlayacak.



24 Nisan Pazartesi Günü saat 18.00'de birinci katta açılışı gerçekleşecek olan sergiyi misafirler 30 Nisan'a kadar gezebilecek. Malzeme ve eğitimin AVM ziyaretçilerine ücretsiz olarak sağlandığı Yeşilyurt Hobi Atölyesi, katılımcılarını hobi faaliyetleriyle eğlendirmenin yanı sıra, sosyal sorumluluk alanında da katkı vermelerini sağlamak için benzeri bağış çalışmalarını daha öncede gerçekleştirmiş.



Satılan ürünlerden elde ettikleri gelirleri şehit ailelerinin ihtiyaçları için kullanılacak olan Hobi Atölyesi kermesi, 30 Nisan akşamına kadar Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezinde gezilebilecek. - SAMSUN