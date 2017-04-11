Avm Yatırımcı ve Yöneticileri Ankara'da Buluştu

Alışveriş merkezleri yatırımcı ve yöneticileri Başkent'te buluştu.



Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen alışveriş merkezlerinin yatırımcı ve yöneticileri Ankara'da bir araya geldi. İlk olarak Nata Vega Outlet bünyesinde yer alan Türkiye'nin en büyük tünel akvaryumunda köpek balıkları eşliğinde kahvaltı ile başlayan program renkli görüntülere sahne oldu. 4.5 milyon litre su kapasitesi ile 12 bin sualtı canlısına ev sahipliği yapan 98 metre uzunluğu ile Avrupa'nın 3'ncü uzun tünel akvaryumu Aqua Vega, konuklara okyanus deneyimini yaşattı. Sıra dışı kahvaltıya katılan misafirler, köpekbalıkları ile vatozların dansını, palyaço balıklarının gülümseten renklerini, koi balığı besleme seanslarını, nadir bulunur Napolyon balığını, piranhaları ve daha yüzlerce çeşit canlı türünü yakından görme fırsatı buldu. Programa Ankara'daki Nata Vega Outlet, Anatolium, Forum, Taurus ve Bilkent Center Alışveriş merkezlerini gezerek devam eden katılımcılar, birbirleriyle sektör tecrübelerini paylaştılar.



Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen alışveriş merkezi yöneticilerinin bu buluşmalarda fikir alışverişi ve tecrübe paylaşımında bulunduğunu ifade eden Avrupa Kent Gayrimenkul Geliştirme Genel Müdürü Muhsin Erkoç, "Sektörümüzün genel olarak şu anda gündeminde olan konular var. Kendi aramızda onları masaya yatıracağız. Diğerleri ne yapmış veya yönetmeliklerin, kanunların gereklilikleri neler? Bunların hepsini tekrardan inceleme ve bilgilerimizi güncelleme imkanımız olacak. Türkiye'de bulunan AVM'lerden yöneticiler bu grubumuza üye. Amacımız sektörümüz içindeki arkadaşlarımızın birbirleriyle tanışıklığını, diyaloglarını devam ettirmek. Bu buluşmalar amacımıza katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.



ATO ev sahipliği yaptı



Yoğun geçen günün sonunda Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Gazioğlu ve Faruk Köylüoğlu, AVM Yöneticileri Grubu adına Başkan Ercüment Alptekin ve Genel Sekreter Muhsin Erkoç ile Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Günöz Atakan, Türkiye genelindeki alışveriş merkezleri yatırımcı ve yöneticileri ile birlikte Ankara Ticaret Odası Kongre ve Fuar Merkezi'nde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda son dönemde ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere sektörün problemleri ve çözüm önerileri konuşuldu. Toplantıda konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, ülke ekonomisinin gelişip güçlenmesiyle AVM sayısının da arttığını söyledi. AVM kültürünün şehirlerin çehresini ve yaşama alışkanlıklarını değiştirdiğini belirten Ceylan, "Türkiye, AVM'leri yapmaya geç başladı ancak hızlı bir şekilde Türkiye'nin her yerine AVM'ler yapıldı" dedi.



Baran: "AVM sayıları bazı bölgelerde plansız bir şekilde arttı"



Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise, Türkiye'de yatırım yapanı ve iş yeri açanı, o iş yerinin yeri, iştigal alanı ya da niteliği konusunda yönlendirecek sistemin eksik olduğunu belirterek, "Bu nedenle Türkiye'de AVM sayıları bazı bölgelerde plansız bir şekilde arttı" ifadesini kullandı.



Baran, Türkiye'nin uzun yıllardır mücadele ettiği sıkıntılara rağmen bölgesinin önemli bir gücü olduğuna işaret ederek, terör olaylarının AVM'lerin ziyaretçi sayısı ve cirolarını etkilediğini kaydetti. Baran, "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri Almanya'ysa, Almanya'ya PKK terör örgütünü bırakın 40 yılı, 2 yıl verseniz Almanya ne olur bilmiyorum" şeklinde konuştu.



Türk halkı AVM kültürünü sevdi



Türk halkının alışveriş merkezi kültürünü sevdiğine işaret eden Baran, "Ben AVM'lere karşı değilim. AVM'ler bir ihtiyaçtır, inanılmaz bir istihdam oluşturuyorsunuz. Binlerce insan sizin sayenizde ekmek yiyor. Sadece bir kuralı olsun, bir sistemi olsun. Sizler de gelecekte bu anlamda rahat edin diye söylüyorum bunu. AVM çalışanlarıyla ilgili sıkıntılar var bildiğim kadarıyla. Sabah geliyor insanlar akşama kadar mesai yapıyor. Bunlarla ilgili mesai ücretlerini verseniz bile o insanların sıkıntıları var" açıklamasında bulundu.



AVM Yöneticileri Grubu adına Başkan Ercüment Alptekin ve Genel Sekreter Muhsin Erkoç ile Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Günöz Atakan'ın konuşmaları ile devam eden programa katılımcılar da görüşleri ile iştirak ettiler ve sektörün önemli konularını tartıştılar. Program ATO Başkanı Gürsel Baran ve diğer katılımcıların çektirdiği hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ANKARA