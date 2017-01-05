Avm'nin Bağlantı Yolunu Karayolları Açtı, Belediye Ekipleri Tekrar Kapattı

Bolu Dağı'nda bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi'nin 10 aydır kapalı olan D-100 bağlantı yolu geçtiğimiz günlerde Karayolları ekipleri tarafından açılırken, Bolu Belediyesi ekipleri ertesi gün yolu tekrar kapattı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Hem hiçbir suçum yokken ben yargılanacağım hem de yolu açacağım. Böyle bir şey olamaz. Karayollarının da, Bolu Belediyesinin de o yolu açma yetkisi yok. Bu işin çözümü için kanun çıkacak, bağlantı yapılabilir denilecek ve herkes rahatlamış olacak" dedi.



TEM otoyolu Bolu Dağı kesimi Elmalık mevkiinde bulunan Highway Outlet Alışveriş Merkezi'nin D-100 bağlantı yolu imar planında yer almadığı ve TEM otoyoluna kaçak geçişler olduğu gerekçesiyle 10 ay önce kapatılmıştı. Yaşanan bu olaylar sonrasında alışveriş merkezinin ortakları Adnan Daylan ve Ömer Baday hisselerini iş adamı Abdülkadir Şimşek'e sattı. FETÖ operasyonlarında haklarında arama kararı bulunan Daylan ve Baday yurt dışına kaçarken, alışveriş merkezine denetim kayyumu atandı. İçişleri Bakanlığı ise, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve 9 belediye görevlisi hakkında soruşturma açtı. Ayrıca alışveriş merkezinin orman arazisinde yer alan bölümü için Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün ilgili personeli hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan dava açıldı.



"Bunun izahı olamaz, kimse o yolu açamaz"



Alışveriş merkezinin D-100 bağlantı yolunun açılmasına ve işlemesine göz yumduğu için kendisinin ve 9 arkadaşının İçişleri Bakanlığı tarafından yargılanmasına izin verildiğini belirten Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Aslında otoyollarda tesislere başka bir yerden yol bağlantısı yapılamıyor. Burası yapılmış, yapılırken de görülmemiş. Ruhsatlar ve işletme konusundaki bütün çalışmalar, bizim elimizden yetkiler kanun çıkartılarak alınıp Karayolları Genel Müdürlüğüne verildiği için bizimle ilgili hiçbir şekilde alakası olmayan bir alan. Sadece mücavir alan içerisinde olması sebebiyle Bolu Belediyesi ile ilgili gözüküyor. Bunun çözümü için ya bir kanun çıkaracaklar ya da sen yetkisizsin diyerek resmen bir yazı verecekler. Hem kanun çıkmayacak hem ben yargılanacağım, sonra da ben yolu açacağım. Bunun izahı olamaz. Kimse de açamaz. Çünkü burada valilik de, emniyet de tedbir alarak açtırmamak durumundadır" ifadelerini kullandı.



"Suçüstüne suç işlemiş oluruz"



Bolu Belediyesinin Highway Alışveriş Merkezi'ndeki esnaf ve çalışanları mağdur etmek istemediğini söyleyen Başkan Yılmaz, "O yol için bize 'Göz yumma, kapat' diye İçişleri Bakanlığından yazı gelmiş ve 'Seni yargılıyorum bu yüzden' denmiş. Ben oradaki insanları mağdur etmek, Bolulu vatandaşların oraya girmesini engellemek için çalışmıyorum. Ben sadece Bolu Belediyesi ve belediyedeki bu konuyla ilgili sorumlu kılınan insanları korumakla ilgili şu an tedbir alıyorum. Sanki Karayolları açıyor da biz kapatıyormuşuz gibi noktaya getirilmesi doğru bir davranış değil. Buradaki hadise tamamen otoban tesislerinin bir başka yerden bağlantısının olup olmayacağı ile ilgili bir çalışma, bu da bizimle ilgili bir çalışma değil tamamen bir kanunla çözülmesi gereken çalışma. Biz görevimizi yapmak zorundayız, yapmazsak zaten şu an yargılanıyoruz. Suçüstüne suç işlemiş oluruz" şeklinde konuştu. - BOLU