Avm Müdürleri Öğrencilere Gelecek Planlamaları Hakkında Bilgiler Verdi

Eskişehir'de bulunan Alışveriş Merkezlerinin (AVM) müdürleri, perakende sektöründe 'AVM'lerin Yeri ve Sizin Bu Alandaki Yeriniz' konulu konferansa katılarak öğrencileri bilgilendirdiler.



Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen konferansa, Espark Genel Müdürü Gökay Uzar, Kanatlı AVM Genel Müdürü Zehra Kutlu, Özdilek AVM Genel Müdürü Mustafa Pelevan ve NeoPlus AVM Genel Müdürü Yavuz Aslan katıldı. Pazarlama ve Perakende bölümünde okuyan öğrencilere gelecek planlamaları hakkında bilgiler veren AVM Müdürleri, iletişim dilinin önemine vurgu yaptı.



"Profesyonel hayata geçtiğimde tabi basamak basamak gidiyorsunuz hep"



NeoPlus AVM Genel Müdürü Yavuz Aslan, yaptığı konuşmada, öğrencilere kariyerine nasıl başladığını anlattı. Farklı hedeflerle işe başladığını ifade eden Aslan, "Profesyonel hayata geçtiğimde tabi basamak basamak gidiyorsunuz hep. Önce dedim ki ben çok idealistim. Kendi bölümümle ilgili önce bir reklam sektörüne gireyim daha sonrada yavaş yavaş kendi ajansımı kurarım, oradan para kazanırım. Zaten İzmirliyim dedim. Ama olmadı. Şartlar onu getirmedi. Bir gün beklemediğim bir anda birden telefon geldi ve şuan çalıştığım firmadan aradılar beni. Kariyer.net'den özgeçmişime ulaşmışlar benim. İngilizce biliyor olmam, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler mezunu olmam aradıkları pozisyon için uygun olduğumu göstermiş. Beni çağırdılar. Daha sonra ben çok da zor olmayan bir şekilde sektöre girdim. Şuanda da en son durak Eskişehir. Tabi bu süreçten sonra Irak, Van, Ankara, Antalya gibi şehirlere gittik ve çok fazla gezdik" dedi.



"Hiçbir zaman kendinizi keşfettiğiniz noktayı bırakmayın"



Son olarak öğrencilere gelecekleri hakkında yapmaları gerektiğini açıklayan Aslan, "Söylemek istediğim şu, gerçekten insanlarla iletişim dili çok önemli. Ben buraya gelmişsem şuan 30 yaşındayım. Hiçbir zaman kendinizi keşfettiğiniz noktayı bırakmayın. Üstüne giden mutlaka ve mutlaka başarabilecektir. Sadece o noktaya geldiğinizden emin olun. - ESKİŞEHİR