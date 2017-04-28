Avm'lerdeki Engelli Otoparklarına "Sıkı Denetim"

Aksaray'da trafik polisleri alışveriş merkezlerindeki engellilere ayrılan otoparklarda denetim yaptı.



Emniyet Genel Müdürlüğü, başvuruyu takiben 81 valiliğe gönderdiği talimat ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yazdığı cevap yazısıyla, AVM'lerde engelli otoparklarını işgal edenlere ceza kesilmesi noktasında daha sıkı denetim süreci başlattı.



Ekipler, kapalı ve açık otoparklarda engelliler için ayrılmış özel park yerlerine erişim ve yararlanmanın otomatik kilit, bariyer gibi kontrollü bir şekilde ve sadece hak sahipleri tarafından kullanılması konusunda AVM yetkililerini uyardı.