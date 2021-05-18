AVM'ler açık mı? 19 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?
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AVM'ler açık mı? 19 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

AVM'ler açık mı? 19 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?
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AVM'ler açık mı? 19 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Soruları tam kapanmanın ardından merak edilliyor. Yaklaşık 3 hafta süren tam kapanma dönemi sona erdi. İçişleri Bakanlığı, kafa karışıklığını engellemek amacıyla, 17 Mayıs 2021 sabah 05.00'ten itibaren uygulanacak kademeli normalleşme tedbirlerine ilişkin genelgeyi açıkladı. Peki , AVM'ler açık mı? 19 Mayıs'ta AVM'le açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

29 Nisan'da başlayan tam kapanma dönemi bu sabah 05.00'te sona erdi. Kademli normalleşmenin ilk aşaması 1 Haziran'da bitiyor ancak sonrasında da Türkiye Covid-19 önlemleriyle yaşamaya devam edecek.

Türkiye, 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından 2 haftalık kademeli normalleşme sürecine başladı.

İçişleri Bakanlığı, kafa karışıklığını engellemek amacıyla dün, 17 Mayıs 2021 sabah 05.00'ten itibaren uygulanacak kademeli normalleşme tedbirlerine ilişkin genelgeyi açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kademeli normalleşme genelgesine göre AVM'ler tekrar açıldı. Genelgeye göre ?AVM çalışma saatleri ?yeniden düzenlendi.

Kısıtlamaların bitmesiyle başlayan normalleşme sürecinde manav, kasap, AVM, pazar yerleri gibi yerler sokağa çıkma yasağında belli saatlerde çalışacak.

AVM'LER AÇIK MI? AVM'LER KAÇTA KAPANIYOR?

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

AVM'LER BUGÜN AÇIK MI? AVM'LER KAÇTA KAPANIYOR?

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

AÇILACAK DİĞER İŞLETMELER

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.

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