AVM'ler açık mı?
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AVM'ler açık mı?

AVM'ler açık mı?
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17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek olan tam kapanma sonrası tüm Türkiye'de kademeli normalleşme dönemine geçiliyor. İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'a kadar uygulanacak bu yeni döneme ait bir genelge yayımladı. Gelişme sonrası AVM'ler açıldı mı merak edildi.

17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek olan tam kapanma sonrası tüm Türkiye'de kademeli normalleşme dönemine geçiliyor. İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'a kadar uygulanacak bu yeni döneme ait bir genelge yayımladı. Gelişme sonrası AVM'ler açıldı mı merak edildi.

AVM'LER AÇILDI MI?.

– Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

3.4- Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

3.5- Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir.

3.6- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerlerinin kurulmasına izin verilmeyecektir.

3.7- Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

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