AVM İç Mekan Tasarımında Fark Yaratan Yaklaşım:

New York, Lübnan, Katar ve Dubai'deki mesleki deneyimlerinin ardından 2006 yılında İstanbul'da kurduğu MDArch Mimarlık çatısı altında çalışmalarına devam eden Mimar Görkem Volkan, iç mekan tasarımında alışılagelen tasarım kaygılarından çok uzak, 'yaşam merkezi' fikrinin her adımda hissedilebildiği, yeme-içme alanlarının, farklı anlayıştaki spor alanlarının, iyi yaşam ve sağlık sektörünün aktif olduğu ve yerçekimini farklı deneyimleyeceğimiz alanların yer aldığı WaterGarden ile yenilikçi bir algı yaratmayı başarmış.

Nostalji sokağı, organik pazar gibi spesifik konsept alanların yanı sıra, foodcourt, bistro katı gibi çeşitli ve sadece yeme-içmeye ait mekanlar, sinema, tiyatro gibi eğlence alanları tarafından sarmalanan bir show havuzu ve doğal botanik bahçe gibi çeşitli fonksiyonların özenle bir araya getirildiği proje, ardıllarına emsal oluşturacak nitelikte. Günün ilk ışıklarıyla açılıp gece geç saatlere kadar kesintisiz hizmet veren WaterGarden'da; 5 bin metrekare alan üzerine kurulan show havuzu, Avrupa'da bir yaşam merkezi içinde yer alan "en gelişmiş" gösteri havuzu olma niteliğini taşıyor.

Salt yeme-içme-eğlenme alanından çok, İstanbullu'ların suyla ve yeşille buluştuğu bir yaşam alanı projesi olarak tasarlanan WaterGarden'da ayrıca içinde "mini golf sahası", "extreme park", "çocuk oyun alanları" da bulunan, binlerce çeşit bitki ve ağacı barındıran doğal botanik bahçesinin yer aldığı, 15 bin metrekarelik bir "Şehir Parkı" kurulmuş. Yemyeşil bir alan olarak konumlanan ve açık alanların yarısını kaplayacak olan park, bitki çeşitliliğiyle bölgenin oksijen deposu olarak işlev görüyor.

Ailelerin, gençlerin ve çocukların birlikte ya da ayrı ayrı vakit geçirebilecekleri güvenli ve keyifli bir konsept gözetilerek tasarlanan WaterGarden'da açık, yarı açık ve kapalı alanlar arasındaki güçlü ilişki, mekanın tamamına yansıtılarak, kullanıcıların çeşitli beklentilerine karşılık verebilmiş. Tiyatro, sinema ve yeşil açık alan gibi sosyal aktivitelerin projenin kalbi olan show havuzunun etrafında şekillenmesiyle AVM kullanıcılarına farklı deneyimler yaşatmak hedeflenmiş.