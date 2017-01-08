Avm Girişi, Sokak Hayvanlarına Barınak Oldu

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin girişi, olumsuz hava koşullarıyla mücadele etmeye çalışan sokak hayvanlarının barınağı oldu.



Kentte etkili olan olumsuz hava koşullarında yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarına yardım için harekete geçen hayvanseverler, Ataköy'deki bir alışveriş merkezinin girişine, battaniye ve mama bıraktı.



Battaniyelerin üstüne yatıp bırakılan mamalarla karınlarını doyuran sokak hayvanları, olumsuz hava koşullarından korunmaya çalıştı.



Hayvansever Ece Öçal, sokak hayvanlarının sıcak yer arayışının kendisini üzdüğünü söyledi. Öçal, alışveriş merkezinin önünde hayvanlara yardım edildiğini sosyal medyadan öğrendiğini belirterek, "Hepimiz, elimizden geldiğince yardım etsek, sokak hayvanlarının hepsi iyi durumda olur. Dünyanın her yerinde sokak hayvanlarının yardıma ihtiyacı var. Elimizden geldiğince onlara mama bırakalım, yardım edelim." diye konuştu.