Avm'de Yangın Alarmı (2)

Bağcılar'da alışveriş merkezinde çıkan yangınla ilgili AVM Genel Müdürü Hasan Necip Akol açıklama yaptı.



Akol, "Alışveriş merkezimizdeki mağazanın içinde elektrik kontağından çıkan küçük çaplı bir yangın. Springlerin (sulu ve köpüklü söndürme sistemi) çalışmasıyla alevler zaten sönmüş. 10 dakika içerisinde itfaiye olay yerine gelip yangını tamamen söndürdü. Şuanda duman tahliyesi yapılıyor. Alışveriş merkezini etkileyen bir durum yok. Kısa bir süre içinde de faaliyetlerimize başlayacağız. Biz geçtiğimiz günlerde yangın tatbikatı yapmıştık. Dolayısıyla herhangi bir sorun olmadan içeridekileri tahliye ettik" dedi.



- İstanbul