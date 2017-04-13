Avm'de Sibirya Kaplanı

Rusya'nın Habarovsk kentinde bir alışveriş merkezinde dolaşan kaplan görüntüleri paniğe yol açtı. Rusya İçişleri Bakanlığı temsilcisi, Sibirya kaplanın bir reklam çekimi için alışveriş merkezine getirildiğini, vatandaşlara yönelik bir tehdit oluşturmadığını açıkladı.



Sosyal medyada Sibirya kaplanının alışveriş merkezinde gezindiğini gözler önüne seren bir video yayınlanmıştı. Bunun üzerine polis ekiplerinin olay yerine geldiği, kaplanın alışveriş merkezinde bulunmadığı belirtildi. Alışveriş merkezinin sahibine ulaşıldığında Sibirya kaplanının bir reklam çekimi için orada bulunduğu öğrenildi. Çekimlerin alış veriş merkezi kapalıyken kaplanın sahibinin kontrolünde gerçekleştirildiği vatandaşlara bir tehdit oluşturmadığı bildirildi.



(Tatiyana Şuvalova/İHA)