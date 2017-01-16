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Avm'de Küçük Çaplı Yangın (1)

Avm'de Küçük Çaplı Yangın (1)

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Hasan YILDIRIM - Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL DHALevent'te bulunan bir AVM'nin ofislerin bulunduğu kattaki yemekhanenin bacasında küçük çapta yangın çıktı.

Avm'de Küçük Çaplı Yangın (1)

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Hasan YILDIRIM - Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL DHA

Levent'te bulunan bir AVM'nin ofislerin bulunduğu kattaki yemekhanenin bacasında küçük çapta yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Bacadan yükselen duman

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

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