Avm'de Küçük Çaplı Yangın (1)

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Hasan YILDIRIM - Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL DHA



Levent'te bulunan bir AVM'nin ofislerin bulunduğu kattaki yemekhanenin bacasında küçük çapta yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



Görüntü Dökümü:



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-Bacadan yükselen duman



-İtfaiyenin müdahalesi



-Detaylar