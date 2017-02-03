Anne kucağındaki bebek yürüyen merdivenlerden böyle düştü.
Dehşete düşüren görüntülerin adresi Özbekistan. Bebeğiyle birlikte bir alışveriş merkezine giden kadın, yürüyen merdivenlere bindi. Elbisesini merdivenlere kaptıran kadın dengesini kaybedince kucağındaki bebeği yaklaşık 12 metre yüksekten düşerek beton zemine çakıldı. Talihsiz bebeğin hayatını kaybettiği öğrenilirken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
(İHA) - TAŞKENT
Avm'de Korkunç Olay!
Anne kucağındaki bebek yürüyen merdivenlerden böyle düştü.
Anne kucağındaki bebek yürüyen merdivenlerden böyle düştü.