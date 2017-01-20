AVM'de Dehşet! Aracını Yayaların Üzerine Sürdü: 3 Ölü, 20 Yaralı

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir sürücünün bilinçli olarak alışveriş merkezinin önündeki yayaların üzerine aracını sürmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, en az 20 kişi yaralandı. Araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Olayda terör bağlantısı olmadığı açıklandı.

DAHA ÖNCE MEYDANA GELEN BIÇAKLAMA OLAYIYLA BAĞLANTILI

Polisten yapılan açıklamada meydana gelen olayın daha önce kentin güneyinde meydana gelen bıçaklama olayı ile bağlantılı olduğunu belirtildi.



YARALILARDAN DÖRDÜ ÇOCUK

Avustralya gazetelerinin haberlerine göre değişik hastanelere kaldırılan yaralılardan üçünün durumunun ağır, ikisinin ise durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yaralılardan dürdünün de çocuk hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.



OLAYDA TERÖR BAĞLANTISI YOK

Victoria Polis Müdürlüğü'nden Stuart Bateson zanlının gözetim altına alındığını, olayın terör bağlantılı olmadığını belirterek halktan bu akşam şehirden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.



