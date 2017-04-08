Avm'de Baca Yangını Paniğe Neden Oldu

Edremit'te bir alışveriş merkezinde bulunan iş yerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Akçay yolu üzerinde bulunan alışveriş merkezinde bir iş yerinin mutfağın bacasının tutuşması sonucu ortak kullanılan bacada yangın çıktı. Kısa sürede binadan dumanların yükseldiği baca yangını, olay yerine ulaşan Edremit İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak, büyümeden söndürüldü. Çok sayıda itfaiye aracının bölgeye sevk edildiği yangında, AVM'de bulunan iş yeri sahipleri, çalışan ve vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken söndürülmesi ile rahat bir nefes aldılar. - BALIKESİR