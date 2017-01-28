Avm Çatısında İntihar Girişimi

Kocaeli'de bir vatandaş AVM'nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.



İzmit Körfez Mahallesi bulunan bir alışveriş merkezinin tabelasının üzerine intihar etmek amacıyla çıkan Işık C. (29) ortalığı karıştırdı. Alınan bilgi ve iddialara göre Işık C. isimli şahsın eşinden boşandığı için ve yüklü miktarda borcu olduğu sebebiyle intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İntihar etmeye kalkan şahsı ikna etmek yarım saat kadar sürdü. Emniyet ekiplerinin yoğun çabası neticesinde kısa sürede ikna edilen şahıs intihar etmekten vazgeçerek çatıdan indi. Emniyet ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken Işık C.'nin daha önce de aynı şekilde bir kez intihar girişiminde bulunulduğu öğrenildi. - KOCAELİ