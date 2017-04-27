Avivasa İlk Çeyrekte 12.7 Milyar Liralık Bes Topladı

AvivaSA, Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) son verilerine göre, devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünde 12.7 milyar lirayı katılımcı sayısında ise 882 bin kişiyi aşarak BES fon büyüklüğündeki sektör liderliğini sürdürüyor.



AvivaSA Emeklilik ve Hayat, 2017 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre fon büyüklüğünde yüzde 28, katılımcı sayısında 5 büyüme yakalayan firma; EGM'nin 31 Mart 2017 tarihli verilerine göre 12.7 milyar lira fon büyüklüğü ve yüzde 19.5 pazar payı ile liderliğini sürdürüyor.



AvivaSA'nın katılımcı sayısı ise, 882 bin kişiyi aştı. Firmanın, ilk üç aylık bireysel emeklilik net katkı payı ise 385.3 milyon lira olarak gerçekleşti.



2015 yılında fon büyüklüğü bazında yakaladığı liderliği 2017 yılının ilk çeyreğinde de sürdüren firma, Otomatik Katılımın uygulamaya konduğu yılbaşından bu yana ise; BES fon büyüklüğünde yüzde 8 büyüme yakaladı.



AvivaSA'nın Mart 2017 sonu itibariyle; hayat ve ferdi kaza prim üretimi yüzde 67 büyüme ile 112.5 milyon liraya ulaştı.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan AvivaSA CEO'su Fırat Kuruca, Türkiye'de bireysel emeklilik sistemi başladıktan sonra halka açılan ilk emeklilik şirketi ve fon büyüklüğünde sektör lideri olarak, 2017 yılına da çok iyi bir başlangıç yaptıklarını vurguladı. Kuruca, "2015'teki güçlü büyüme performansımızı ve liderliğimizi, 2017 yılının ilk çeyreğinde de sürdürdük. BES fon büyüklüğündeki liderliğimizi, Otomatik Katılımda da sürdürmeyi hedefliyoruz." dedi.



Otomatik Katılım Büyük Fırsat



AvivaSA olarak katılımcılarına sadece poliçe satmadıklarını; kendilerini tercih eden 2 milyonu aşkın insanın geleceklerini güvence altına aldıklarını vurgulayan Kuruca, şöyle dedi:



"Müşterilerimize, bireysel emeklilik sözleşmelerine basit bir poliçe olarak değil; gelecekleri için kendileriyle yaptıkları bir sözleşme olarak bakmalarını öneriyorum.



Ülkemiz maalesef, hem yurtiçi tasarruf ve hem de emeklilik dönemi bireysel tasarruf oranı düşük bir ülke. Ayrıca, sigorta penetrasyon oranı açısından da, Avrupa'ya nazaran henüz yolun başındayız. Ama bu dezavantaj gibi görünen durum aslında ülkemiz için büyük bir fırsat.



BES ve yılbaşında uygulamaya konan Otomatik Katılımın tasarruf bilincinin artmasına ve emeklilik dönemi tasarruf açığının kapanmasına çok önemli katkıları olacak. Ayrıca BES fonları sayesinde, ciddi bir yurtiçi tasarruf birikimi de oluşacak ve 10-15 yıl sonra Türk emeklilik şirketlerinin finansal piyasalarda en büyük oyuncu olma ihtimali az değil."



Otomatik Katılım İlk Göstergeleri



AvivaSA, Otomatik Katılım özelinde, EGM'nin 31 Mart verilerine göre 89 bin 49 kişi ve 15 milyon 152 bin lira fon tutarına ulaştı. İlk fazda devreye alınan bin ve üzeri çalışanı olan büyük holdinglerinin de yer aldığı 134 firma AvivaSA'yı tercih etti. - İstanbul